Госпитализация Навального: в больнице заявили, что установили диагноз и не обнаружили следов отравления

21 августа, 2020, 11:50

У российского политика Алексея Навального в организме нет следов отравления

Об этом заявил заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи Омска.

"Ядов или следов их пребывания в организме не обнаружено. Мы не считаем, что пациент перенес отравление", - заявил он.

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Врач сказал, что диагноз установлен, но он не имеет права его озвучивать. Он добавил, что диагноз сообщил родственникам.

"Мы осложнения, мы те состояния, которые у него есть - они полностью укладываются в ту структуру того диагноза, который мы установили. Он был доведен до сведения жены и брата нашего пациента", - добавил он.

Представитель омской больницы заявил, что Навальный не был отправлен. То есть час назад нам говорили про смертельный яд, опасный для окружающих, а теперь - что токсины не найдены. Что у них вообще происходит? pic.twitter.com/D1Dl6EYcHi - Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020

Напомним, Навальный находится в реанимации в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату ИВЛ .

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс конференции заявили, что готовы предоставить лечение российском оппозиционеру Алексею Навальному.

Врачи в Омске запретили транспортировать российского оппозиционера Алексея Навального, он до сих пор находится в коме.