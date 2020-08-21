Госпитализация Навального: в больнице заявили, что установили диагноз и не обнаружили следов отравления
Об этом заявил заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи Омска.
"Ядов или следов их пребывания в организме не обнаружено. Мы не считаем, что пациент перенес отравление", - заявил он.
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Врач сказал, что диагноз установлен, но он не имеет права его озвучивать. Он добавил, что диагноз сообщил родственникам.
"Мы осложнения, мы те состояния, которые у него есть - они полностью укладываются в ту структуру того диагноза, который мы установили. Он был доведен до сведения жены и брата нашего пациента", - добавил он.
August 21, 2020Представитель омской больницы заявил, что Навальный не был отправлен. То есть час назад нам говорили про смертельный яд, опасный для окружающих, а теперь - что токсины не найдены. Что у них вообще происходит?
- Напомним, Навальный находится в реанимации в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату ИВЛ .
- Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс конференции заявили, что готовы предоставить лечение российском оппозиционеру Алексею Навальному.
- Врачи в Омске запретили транспортировать российского оппозиционера Алексея Навального, он до сих пор находится в коме.
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