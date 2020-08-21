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Espreso.tvОбществоГлавный врач омской больницы назвал основной диагноз Навального

Главный врач омской больницы назвал основной диагноз Навального


фото: reuters
Главный врач больницы скорой помощи № 1 Омска Александр Мураховский назвал предварительный основной диагноз российского оппозиционера Алексея Навального

По его словам, это нарушение обмена веществ, которое могло быть вызвано резким повышением сахара в крови, сообщает ТАСС.

"Основной из рабочих диагнозов, к которому мы склоняемся, это нарушение углеводного баланса, то есть нарушение обмена веществ. Это может быть вызвано резким повышением сахара в крови в самолете, вызвало потерю сознания", - пояснил медик.

  • Напомним, Навальный находится в реанимации в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату ИВЛ .
  • Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции заявили, что готовы предоставить лечение российском оппозиционеру Алексею Навальному.
  • Врачи в Омске запретили транспортировать российского оппозиционера Алексея Навального, он до сих пор находится в коме.

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