Главный врач омской больницы назвал основной диагноз Навального

21 августа, 2020, 13:45

Главный врач больницы скорой помощи № 1 Омска Александр Мураховский назвал предварительный основной диагноз российского оппозиционера Алексея Навального

По его словам, это нарушение обмена веществ, которое могло быть вызвано резким повышением сахара в крови, сообщает ТАСС.

"Основной из рабочих диагнозов, к которому мы склоняемся, это нарушение углеводного баланса, то есть нарушение обмена веществ. Это может быть вызвано резким повышением сахара в крови в самолете, вызвало потерю сознания", - пояснил медик.

Напомним, Навальный находится в реанимации в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату ИВЛ .

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции заявили, что готовы предоставить лечение российском оппозиционеру Алексею Навальному.

Врачи в Омске запретили транспортировать российского оппозиционера Алексея Навального, он до сих пор находится в коме.