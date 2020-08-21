Главный врач омской больницы назвал основной диагноз Навального
21 августа, 2020, 13:45
Главный врач больницы скорой помощи № 1 Омска Александр Мураховский назвал предварительный основной диагноз российского оппозиционера Алексея Навального
По его словам, это нарушение обмена веществ, которое могло быть вызвано резким повышением сахара в крови, сообщает ТАСС.
"Основной из рабочих диагнозов, к которому мы склоняемся, это нарушение углеводного баланса, то есть нарушение обмена веществ. Это может быть вызвано резким повышением сахара в крови в самолете, вызвало потерю сознания", - пояснил медик.
- Напомним, Навальный находится в реанимации в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату ИВЛ .
- Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции заявили, что готовы предоставить лечение российском оппозиционеру Алексею Навальному.
- Врачи в Омске запретили транспортировать российского оппозиционера Алексея Навального, он до сих пор находится в коме.
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