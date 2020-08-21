Глава МИД Германии посетит Киев в День Независимости
Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
Отмечается, что в рамках рабочего визита министр иностранных дел ФРГ проведет встречу с украинским главой МИД Дмитрием Кулебой.
В ходе встречи Кулеба и Маас обсудят вопросы взаимодействия Украины и Германии с целью восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины вследствие агрессии России.
"Министры обозначат совместные шаги в нормандском формате для достижения прогресса в мирном урегулировании ситуации на Донбассе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что министры также обсудят практические меры по укреплению украинского-немецкого сотрудничества и взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами. Особое внимание будет сфокусировано на вопросах европейской и евроатлантической интеграции Украины, в т. ч. с учетом председательства Германии в ЕС.
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