Если Лукашенко попросит: Кремль заявил о готовности вмешаться в ситуацию в Беларуси
21 августа, 2020, 15:42
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва готова "сделать все возможное" для урегулирования ситуации в Беларуси
"Если руководство Беларуси этого захочет, то, естественно, российская сторона готова сделать все возможное, чтобы помочь в урегулировании ситуации в Беларуси", - цитирует ТАСС заявление Пескова.
При этом представитель Кремля отказался комментировать преследования белорусской оппозиции, ссылаясь на то, что "мы никак и никоим образом не хотим вмешиваться" в уголовные дела в Беларуси.
"Это абсолютно суверенное дело Беларуси", - сказал Песков.
Ранее Лукашенко заявил, что решит ситуацию в Беларуси в "ближайшие дни".
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