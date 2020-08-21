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Espreso.tvОбществоЕсли Лукашенко попросит: Кремль заявил о готовности вмешаться в ситуацию в Беларуси

Если Лукашенко попросит: Кремль заявил о готовности вмешаться в ситуацию в Беларуси


фото: reuters
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва готова "сделать все возможное" для урегулирования ситуации в Беларуси

"Если руководство Беларуси этого захочет, то, естественно, российская сторона готова сделать все возможное, чтобы помочь в урегулировании ситуации в Беларуси", - цитирует ТАСС заявление Пескова.

При этом представитель Кремля отказался комментировать преследования белорусской оппозиции, ссылаясь на то, что "мы никак и никоим образом не хотим вмешиваться" в уголовные дела в Беларуси.

"Это абсолютно суверенное дело Беларуси", - сказал Песков.

Ранее Лукашенко заявил, что решит ситуацию в Беларуси в "ближайшие дни".

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