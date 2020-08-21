Если Лукашенко попросит: Кремль заявил о готовности вмешаться в ситуацию в Беларуси

21 августа, 2020, 15:42

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва готова "сделать все возможное" для урегулирования ситуации в Беларуси

"Если руководство Беларуси этого захочет, то, естественно, российская сторона готова сделать все возможное, чтобы помочь в урегулировании ситуации в Беларуси", - цитирует ТАСС заявление Пескова.

При этом представитель Кремля отказался комментировать преследования белорусской оппозиции, ссылаясь на то, что "мы никак и никоим образом не хотим вмешиваться" в уголовные дела в Беларуси.

"Это абсолютно суверенное дело Беларуси", - сказал Песков.

Ранее Лукашенко заявил, что решит ситуацию в Беларуси в "ближайшие дни".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb