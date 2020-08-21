Если бы выборы в Раду состоялись в середине августа, в парламент прошли бы 4 партии - опрос
Такие данные показало исследование фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Центра Разумкова, передает Еспресо.TV.
Согласно опросу, проведенному с 14 по 19 августа, "Слуга народа" имеет 29,5% поддержки, среди тех, кто определился и пошел бы на выборы.
Вторую позицию занимает партия ОПЗЖ с 21,7% поддержки.
У "Европейской солидарности" 15,5%, у "Батькивщины" - 11,5%.
Остальные партии не проходят 5% барьер. Так, у партии "Сила и Честь" 4,6%.
Другие партии не набирают и 3%.
- Радикальная партия Олега Ляшко - 2,7%
- "Свобода" - 2,4%
- Партия Шария - 2,2%
- "Голос" - 1,8%
- Оппозиционный блок - 1,5%
- Украинская стратегия Гройсмана - 1,3%
- Гражданская позиция - 0,8%
- Демократическая сокира - 0,4%
Общенациональное исследование проведено Фондом "Демократические инициативы" совместно с социологической службой Центра Разумкова с 14 по 19 августа 2020 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2 018 респондентов в возрасте от 18 лет методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов по выборке, представляющей взрослое население. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА Посольства Королевства Нидерландов.
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