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Espreso.tvОбществоЕсли бы выборы в Раду состоялись в середине августа, в парламент прошли бы 4 партии - опрос

Если бы выборы в Раду состоялись в середине августа, в парламент прошли бы 4 партии - опрос

Согласно последнему опросу фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, только 4 партии преодолели бы 5-процентный барьер в Верховную Раду: "Слуга народа", ОПЗЖ, "Европейская Солидарность" и "Батькивщина"

Такие данные показало исследование фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Центра Разумкова, передает Еспресо.TV.

Согласно опросу, проведенному с 14 по 19 августа, "Слуга народа" имеет 29,5% поддержки, среди тех, кто определился и пошел бы на выборы.

Вторую позицию занимает партия ОПЗЖ с 21,7% поддержки.

У "Европейской солидарности" 15,5%, у "Батькивщины" - 11,5%.

Остальные партии не проходят 5% барьер. Так, у партии "Сила и Честь" 4,6%.

Другие партии не набирают и 3%.

  • Радикальная партия Олега Ляшко - 2,7%
  • "Свобода" - 2,4%
  • Партия Шария - 2,2%
  • "Голос" - 1,8%
  • Оппозиционный блок - 1,5%
  • Украинская стратегия Гройсмана - 1,3%
  • Гражданская позиция - 0,8%
  • Демократическая сокира - 0,4%

Общенациональное исследование проведено Фондом "Демократические инициативы" совместно с социологической службой Центра Разумкова с 14 по 19 августа 2020 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2 018 респондентов в возрасте от 18 лет методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов по выборке, представляющей взрослое население. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА Посольства Королевства Нидерландов.

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