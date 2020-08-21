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Espreso.tvОбществоЭрдоган приказал превратить еще одну бывшую христианскую святыню в мечеть

Эрдоган приказал превратить еще одну бывшую христианскую святыню в мечеть


фото: reuters
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 21 августа отдал приказ превратить еще одну давнюю христианскую святыню, которая в последние годы имела статус музея, в мечеть

Об этом сообщает Hurriyet Daily News .

Речь о музее Карие, созданном в 1948 году в здании церкви Христа Спасителя или церкви Хора в Стамбуле.

Решение превратить музей Карие в мечеть было принято всего через месяц после столь же неоднозначного преобразования собора Святой Софии в Стамбуле.

История этой старинной постройки точно отражает историю собора Святой Софии. Церковь Хора была средневековым византийским храмом с фресками XIV века. Через полвека после завоевания Константинополя Османской империей в 1453 году она была преобразована в мечеть карри.

После Второй мировой войны мечеть стала музеем карри. Группа американских искусствоведов помогла восстановить оригинальные церковные мозаики и открыла их для всеобщего обозрения в 1958 году.

Высший административный суд Турции одобрил преобразование музея в мечеть в ноябре.

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