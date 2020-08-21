Эрдоган приказал превратить еще одну бывшую христианскую святыню в мечеть
Об этом сообщает Hurriyet Daily News .
Речь о музее Карие, созданном в 1948 году в здании церкви Христа Спасителя или церкви Хора в Стамбуле.
Решение превратить музей Карие в мечеть было принято всего через месяц после столь же неоднозначного преобразования собора Святой Софии в Стамбуле.
История этой старинной постройки точно отражает историю собора Святой Софии. Церковь Хора была средневековым византийским храмом с фресками XIV века. Через полвека после завоевания Константинополя Османской империей в 1453 году она была преобразована в мечеть карри.
После Второй мировой войны мечеть стала музеем карри. Группа американских искусствоведов помогла восстановить оригинальные церковные мозаики и открыла их для всеобщего обозрения в 1958 году.
Высший административный суд Турции одобрил преобразование музея в мечеть в ноябре.
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