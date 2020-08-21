Экс-пограничник и полковник внешней разведки вывозили оружие из зоны ООС, - ГБР

21 августа, 2020, 10:38

Следователи Государственного бюро расследований разоблачили чиновника Службы внешней разведки и бывшего военнослужащего на хранении и приобретении боеприпасов без разрешений

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По данным расследования, полковник СВР по указанию бывшего военнослужащего ГПСУ незаконно вывозил боеприпасы из района проведения ООС. Они были украдены пограничником во время службы в 2015-2017 годах, и хранились в гараже в Северодонецке. На попытку вывоза и были уличены "перевозчики" оружия.

Во время обыска в служебном автомобиле чиновника СВР было изъято почти 10 тис.патронов, 4 гранаты РПГ-26, 1 ручную противотанковую гранату РПГ-22, 5 унифицированных запалов гранат, 5 гранат РГД-5 и гранату Ф-1.

В августе 2020 обоим фигурантам сообщено о подозрении в незаконном обращении с боеприпасами.

Продолжаются действия для установления возможных покупателей и лиц, причастных к незаконной схемы.

Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.