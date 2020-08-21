Чего бы ты не хотел, я уничтожу тебя, - Лопес обратился к Ломаченко
Об этом сообщает Inside Boxing .
Лопес хочет Ломаченко только успехов, но не тогда, когда речь идет об очной встрече.
"Есть мнение, что нужно быть чемпионом и в ринге, и для людей. Думаю, это то, что ему нравится. Его просто нужно пробудить. Я не люблю его, никакого Хейт. Я желаю ему только успехов и величия. Но когда дело доходит к бою со мной - что бы ты ни делал, что бы ты не хотел, я уничтожу тебя ", - сказал американец.
Поединок Ломаченко - Лопес состоится 17 октября в Лас-Вегасе. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).
Василий Ломаченко владеющий титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).
- 13 августа Василий Ломаченко и Теофимо Лопес подписали контракт на поединок за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.
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