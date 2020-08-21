Чего бы ты не хотел, я уничтожу тебя, - Лопес обратился к Ломаченко

21 августа, 2020, 09:14

Американский боксер Теофимо Лопес считает, что уничтожит украинца Василия Ломаченко на ринге

Об этом сообщает Inside Boxing .

Лопес хочет Ломаченко только успехов, но не тогда, когда речь идет об очной встрече.

"Есть мнение, что нужно быть чемпионом и в ринге, и для людей. Думаю, это то, что ему нравится. Его просто нужно пробудить. Я не люблю его, никакого Хейт. Я желаю ему только успехов и величия. Но когда дело доходит к бою со мной - что бы ты ни делал, что бы ты не хотел, я уничтожу тебя ", - сказал американец.

Поединок Ломаченко - Лопес состоится 17 октября в Лас-Вегасе. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).

Василий Ломаченко владеющий титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

13 августа Василий Ломаченко и Теофимо Лопес подписали контракт на поединок за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.