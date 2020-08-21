Байден официально согласился стать кандидатом в президенты от Демократической партии
21 августа, 2020, 07:33
Экс-вице-президент США Джо Байден дал официальное согласие быть кандидатом от Демократической партии на выборах президента страны
Об этом Байден написал в Twitter.
"С большой честью и смирением я принимаю это выдвижение на пост президента Соединенных Штатов Америки", - написал Байден.
It is with great honor and humility that I accept this nomination for President of the United States of America.- Joe Biden (@JoeBiden) August 21, 2020
Напомним, ранее в США демократы официально выдвинули кандидатом в вице-президентом Камалу Харрис.
Байден поддержал призывы к проведению новых выборов в Беларуси и заявил, что США поддержать Тихановську .
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