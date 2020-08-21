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Espreso.tvОбществоАМКУ предостерег участников рынка от необоснованного повышения цен на топливо

АМКУ предостерег участников рынка от необоснованного повышения цен на топливо

Антимонопольный комитет Украины предостерегает участников рынка от необоснованного повышения оптовых и розничных цен на топливо, создания искусственного дефицита топлива и барьеров в доступе к инфраструктуре морских портов по перевалке нефтепродуктов

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ .

В то же время в АМКУ отметили, что доля бензинов и дизеля, которые производятся и ввозятся в Украину из Республики Беларусь, является весьма значимой для обеспечения в полном объеме спроса потребителей.

"Учитывая распространение в СМИ информации о возможном ограничении объемов поставок нефтепродуктов с белорусских нефтеперерабатывающих заводов в Украину, Антимонопольный комитет Украины усиливает мониторинг ситуации на рынках горючего", - отметили в АМКУ.

Отметим, что в последние дни в СМИ высказываются предположения, что цены на топливо будут расти в случае забастовок на белорусских нефтеперерабатывающих заводах.

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