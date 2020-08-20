Зидан назвал команду, ради которой согласится оставить "Реал"
Об этом сообщает RMC Sports .
По словам Зидана, он в будущем хочет поработать со сборной Франции, с которой в качестве игрока выигрывал чемпионат мира и Европы.
"Я уже говорил об этом много лет назад. Если я тренер, почему прежде не возглавить сборную Франции? Это не новость. Даже Дидье Дешам знает это, потому что это он объявил об этом. У всех нас есть история, моя история со сборной Франции была прекрасная к моему последнего матча. Были взлеты и падения, но моя история была замечательная ", - сказал Зидан.
Сейчас главным тренером сборной Франции есть Дидье Дешам, который тренирует команду с 2012 года. Под его руководством команда стала чемпионом мира в 2018 году.
Зинедин Зидан является главным тренером "Реала".
- Напомним, 4 августа Зинедина Зидана признали лучшим тренером мира .
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