Зидан назвал команду, ради которой согласится оставить "Реал"

20 августа, 2020, 12:46

Главный тренер испанского "Реала" Зинедин Зидан заявил, что в будущем хочет возглавить сборную Франции

Об этом сообщает RMC Sports .

По словам Зидана, он в будущем хочет поработать со сборной Франции, с которой в качестве игрока выигрывал чемпионат мира и Европы.

"Я уже говорил об этом много лет назад. Если я тренер, почему прежде не возглавить сборную Франции? Это не новость. Даже Дидье Дешам знает это, потому что это он объявил об этом. У всех нас есть история, моя история со сборной Франции была прекрасная к моему последнего матча. Были взлеты и падения, но моя история была замечательная ", - сказал Зидан.

Сейчас главным тренером сборной Франции есть Дидье Дешам, который тренирует команду с 2012 года. Под его руководством команда стала чемпионом мира в 2018 году.

Зинедин Зидан является главным тренером "Реала".

Напомним, 4 августа Зинедина Зидана признали лучшим тренером мира .

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