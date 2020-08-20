Зеленский прибыл на Херсонщину с рабочей поездкой
20 августа, 2020, 11:16
20 августа президент Владимир Зеленский приехал с рабочей поездкой в Херсонскую область
Об этом сообщает Офис президента Украины.
Отмечается, что в рамках визита Зеленского ознакомят с ходом строительства инфраструктурных и социальных объектов, сооружаемых в рамках национальной программы "Большая стройка".
Также президент примет участие в презентации Стратегии развития Херсонской области.
В рамках визита запланировано посещение Владимиром Зеленским местных предприятий и общение их коллективами.
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