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Espreso.tvОбществоЗеленский прибыл на Херсонщину с рабочей поездкой

Зеленский прибыл на Херсонщину с рабочей поездкой


фото: Офіс президента
20 августа президент Владимир Зеленский приехал с рабочей поездкой в Херсонскую область

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Отмечается, что в рамках визита Зеленского ознакомят с ходом строительства инфраструктурных и социальных объектов, сооружаемых в рамках национальной программы "Большая стройка".

Также президент примет участие в презентации Стратегии развития Херсонской области.

В рамках визита запланировано посещение Владимиром Зеленским местных предприятий и общение их коллективами.

 

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