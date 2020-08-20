Зеленский прибыл на Херсонщину с рабочей поездкой

20 августа, 2020, 11:16

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Отмечается, что в рамках визита Зеленского ознакомят с ходом строительства инфраструктурных и социальных объектов, сооружаемых в рамках национальной программы "Большая стройка".

Также президент примет участие в презентации Стратегии развития Херсонской области.

В рамках визита запланировано посещение Владимиром Зеленским местных предприятий и общение их коллективами.

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