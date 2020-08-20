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Espreso.tvОбществоИз-за аномальной жары: в Киеве запретили купаться на 10 пляжах

Из-за аномальной жары: в Киеве запретили купаться на 10 пляжах


фото: bzh.life
В Киеве на 10 пляжах вывесили красные флаги - "купаться запрещено"

Об этом сообщили в КП "Плесо" в Facebook .

Поэтому по результатам лабораторных исследований проб воды обновлены текущие статусы муниципальных пляжей Киева.

Запрещено купаться на пляжах: "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Предместная Слободка", "Радуга", "Тельбин", "Центральный", "Водоворот".

Зеленые флаги вывешены на пляжах "Троещина", "Галерный" и "Вербный". Желтый флаг на пляже "Пуща-Водица", где купаться временно рекомендовано.

Отмечается, что красные и желтые флаги обусловлены аномальной жарой, из-за которой происходит активное цветение воды в Днепре, что значительно ухудшает нормативные показатели воды.

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