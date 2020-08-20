Историки создали базу данных о 12 тыс. военных украинского освободительного движения начала ХХ в.

20 августа, 2020, 08:38

В Киеве презентовали генеалогический проект "Имена независимой Украины", посвященный участникам освободительного движения 1917-1924 годов

Об этом сообщает Укринформ .

"Это база данных с именами воинов Центральной Рады, Армии Украинской Державы, Галицкой армии и Армии Украинской Народной Республики. В режиме реального времени изменяется количество биографических справок, которые занесены на портал. По состоянию на сейчас это 12 227 имен", - отметил основатель проекту Павел Подобед.

По его словам, интернет-проект направлен на тех людей, которые пытаются узнать больше о своей семье. Он позволяет быстро и бесплатно проверить, служил чей предок в украинских войсках.

"Наш проект не направлен на исследователей украинской военной истории. Мы не ставили целью публиковать истории военных частей, собрать, перепечатать на наш сайт биографии из всех возможных справочников и книг", - отметил историк.

Он уточнил, что база данных делает акцент на основные сведения генеалогического характера. По имени и фамилии того, кто участвовал в вооруженной борьбе за независимость Украины, на сайте можно получить информацию о местах и даты рождения и смерти, обстоятельства смерти, место захоронения, фото лица, копии документов, фото места захоронения и краткую биографическую справку .

Подобед отметил, что люди помогли реализовать этот проект - это волонтеры, которые выполняли разную работу, в частности обрабатывали и сканировали архивные документы, с фотоаппаратами и видеокамерами обошли огромное количество кладбищ на территории Украины, Польши, Чехии, Канады, США, Германии, Люксембурга.

Он отметил при этом, что база данных опирается исключительно на архивные документы.

"То есть биографическая справка составляется не по надписям на надгробиях, не за некрологами. Работа в библиотеках, музеях, полевые экспедиции только дают возможность уточнить, дополнить судьбы конкретных людей сопроводительными сведениями. В то же время мы утверждаем, что человек служил в украинских войсках, только если есть соответствующие документы строгой отчетности - списки, наградные листы, личные дела и т.д. ", - подчеркнул Подобед.

Архивом Волынской области обнародован 215 архивных уголовных дел несудебных органов по 1939-1953 годы из фонда 4666 "Комитет государственной безопасности (КГБ) при Совете Министров УССР в Волынской области, м. Луцьк, Волынская область".