Я очень доволен Кравчуком, - Зеленский о работе в ТКГ

Об этом сообщил Зеленский во время визита в Херсонскую область, передаёт "Интерфакс-Украина".

"Я очень доволен Леонид Макаровичем Кравчуком. Еще раз хочу (сказать - ред): благодарен Кучме - он действительно много работы сделал. Очень доволен, сейчас есть достижения", - сказал Зеленский.

Он заявил, что большим достижением является то, что уже месяц на Донбассе нет военных ранений и боевых жертв.

Зеленский считает, что переговоры в формате минского процесса должны продолжаться и ТКГ должна постоянно встречаться.

Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb