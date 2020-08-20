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Espreso.tvОбществоЯ очень доволен Кравчуком, - Зеленский о работе в ТКГ

Я очень доволен Кравчуком, - Зеленский о работе в ТКГ


фото: president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский доволен работой украинской делегации в Трехсторонний контактной группе

Об этом сообщил Зеленский во время визита в Херсонскую область, передаёт "Интерфакс-Украина".

"Я очень доволен Леонид Макаровичем Кравчуком. Еще раз хочу (сказать - ред): благодарен Кучме - он действительно много работы сделал. Очень доволен, сейчас есть достижения", - сказал Зеленский.

Он заявил, что большим достижением является то, что уже месяц на Донбассе нет военных ранений и боевых жертв.

Зеленский считает, что переговоры в формате минского процесса должны продолжаться и ТКГ должна постоянно встречаться.

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