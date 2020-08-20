Я очень доволен Кравчуком, - Зеленский о работе в ТКГ
20 августа, 2020, 16:58
Президент Владимир Зеленский доволен работой украинской делегации в Трехсторонний контактной группе
Об этом сообщил Зеленский во время визита в Херсонскую область, передаёт "Интерфакс-Украина".
"Я очень доволен Леонид Макаровичем Кравчуком. Еще раз хочу (сказать - ред): благодарен Кучме - он действительно много работы сделал. Очень доволен, сейчас есть достижения", - сказал Зеленский.
Он заявил, что большим достижением является то, что уже месяц на Донбассе нет военных ранений и боевых жертв.
Зеленский считает, что переговоры в формате минского процесса должны продолжаться и ТКГ должна постоянно встречаться.
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