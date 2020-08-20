Взятка в 1 млн грн: СБУ разоблачила коррупционную схему должностных лиц командования Медсил ВСУ

20 августа, 2020, 13:35

Сотрудники СБУ разоблачили масштабную коррупционную схему, организованную при закупках средств индивидуальной защиты украинской армии. Злоумышленники планировали незаконного разбогатеть на 1 млн грн

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили масштабную коррупционную схему, организованную при закупке средств индивидуальной защиты украинского войска. В условиях борьбы с CОVID-19 злоумышленники планировали незаконного разбогатеть на 1 млн грн.

"Несколько дней назад оперативники спецслужбы задокументировали получение злоумышленниками 400 тыс. грн - первой части отката. Деньги они сразу разделили между собой и, по оперативной информации, передали другим должностным лицам с командования Медицинских сил", - говорится в сообщении.

Организаторов сделки задержали соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины при передаче заключительной части отката - 600 тыс. грн.

Во время 13 обысков по местам жительства и службы злоумышленников правоохранители обнаружили средства, переданные им накануне.

"Уголовное производство начато по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение фигурантам дела о подозрении и избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства дела. Проверяется причастность других военнослужащих и руководства командования Медицинских сил к функционированию коррупционной схемы.

Фото: ssu.gov.ua

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