Военный переворот в Мали: Украина призвала бунтовщиков освободить задержанных
Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел в Twitter.
Отмечается, что государственный переворот не может быть ответом на глубокий социально-экономический кризис в Мали.
"Украина решительно осуждает неконституционную смену правительства в Мали в результате военного переворота. Мы призываем мятежников освободить захваченных правительственных чиновников и вступить в диалог с международными партнерами, включая Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС), ООН и Африканский союз", - отметили в МИД.
Ukraine strongly condemns unconstitutional change of government in #Mali through a military coup. Сoup d'état can not be a response to the deep socio-economic crisis in this African country.- MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) August 20, 2020
- Военные в африканской стране Мали в ходе переворота арестовали президента страны Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе.
- Впоследствии, президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта ушел в отставку и распустил парламент страны.
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