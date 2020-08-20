Военный переворот в Мали: Украина призвала бунтовщиков освободить задержанных

20 августа, 2020, 16:36

В МИД Украины осудили смену власти в Мали в результате государственного переворота и призвали освободить задержанных чиновников и начать диалог с международными партнерами

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел в Twitter.

Отмечается, что государственный переворот не может быть ответом на глубокий социально-экономический кризис в Мали.

"Украина решительно осуждает неконституционную смену правительства в Мали в результате военного переворота. Мы призываем мятежников освободить захваченных правительственных чиновников и вступить в диалог с международными партнерами, включая Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС), ООН и Африканский союз", - отметили в МИД.

Ukraine strongly condemns unconstitutional change of government in #Mali through a military coup. Сoup d'état can not be a response to the deep socio-economic crisis in this African country. - MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) August 20, 2020

Военные в африканской стране Мали в ходе переворота арестовали президента страны Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе.

Впоследствии, президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта ушел в отставку и распустил парламент страны.

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