 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВоенный переворот в Мали: Украина призвала бунтовщиков освободить задержанных

Военный переворот в Мали: Украина призвала бунтовщиков освободить задержанных


фото: reuters
В МИД Украины осудили смену власти в Мали в результате государственного переворота и призвали освободить задержанных чиновников и начать диалог с международными партнерами

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел в Twitter.

Отмечается, что государственный переворот не может быть ответом на глубокий социально-экономический кризис в Мали.

"Украина решительно осуждает неконституционную смену правительства в Мали в результате военного переворота. Мы призываем мятежников освободить захваченных правительственных чиновников и вступить в диалог с международными партнерами, включая Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС), ООН и Африканский союз", - отметили в МИД.

  • Военные в африканской стране Мали в ходе переворота арестовали президента страны Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе.
  • Впоследствии, президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта ушел в отставку и распустил парламент страны.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 августа, 2020 четверг

больше новостей

20 августа, 2020 четверг

19 августа, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать