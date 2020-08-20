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Espreso.tvОбществоВласти провинции Хубэй долго скрывали от Пекина масштабы эпидемии коронавируса, - NYT

Власти провинции Хубэй долго скрывали от Пекина масштабы эпидемии коронавируса, - NYT


фото: reuters
Власти китайской провинции Хубэй и города Ухань долго скрывала от центральной власти Китая истинные масштабы эпидемии коронавируса нового типа COVID-19

Об этом, ссылаясь на данные источников в разведке США, сообщает издание The New York Times .

Спецслужбы США считают, что власти провинции Хубэй в конце 2019 неделями молчала об обнаружении нового опасного вируса. Представители власти США сообщили газете, что местные власти в Китае часто скрывает информацию от правительства.

По данным журналистов, доклад спецслужб был составлен еще в июне, и содержала как засекречены, так и открытые данные.

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Коронавирус нового типа был впервые обнаружен в китайском городе Ухань 31 декабря 2019.

Почти через восемь месяцев эпидемии во всем мире болезнь диагностировали у более чем 22 миллионов человек. Количество умерших превышает 787 000.

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