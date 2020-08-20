Вакцина от COVID-19: ВОЗ начала переговоры с Россией о более подробной информациию
Об этом сообщает АР .
Отмечается, что российская вакцина еще не прошла дополнительные испытания, которые обычно требуются для доказательства ее эффективности перед лицензированием, что является серьезным нарушением научного протокола.
Высокопоставленный сотрудник по чрезвычайным ситуациям в Европейском региональном бюро ВОЗ Кэтрин Смоллвуд заявила, что агентство начало "прямые переговоры с Россией относительно вакцины".
В свою очередь директор Европейского регионального бюро ВОЗ доктор Ханс Клюге сказал, что агентство приветствует все достижения в разработке вакцин, но каждая вакцина должна проходить одни и те же клинические испытания.
"Мы заботимся о безопасности и эффективности не только по российской вакцине, но и в отношении всех вакцин, которые находятся в стадии разработки. ВОЗ применяет ускоренный подход, чтобы попытаться ускорить разработку вакцин против коронавируса, но важно не срезать углы в плане безопасности и эффективности", - отметили в ВОЗ.
Ученые говорят, что испытания экспериментальной вакцины на десятках тысяч людей - единственный способ определить, работает она или нет. В России же вакцину протестировали на десятках людей.
- 11 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране зарегистрирована первая вакцина от коронавируса. Он отметил, что одна из его дочерей уже сделал прививку российской вакцины.
- В Германии российскую вакцину от коронавируса назвали "рискованным экспериментом на людях".
- Главный национальный эксперт США по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи заявил о сомнениях относительно заявления России о наличии у нее вакцины, готовой к использованию в борьбе с коронавирусом.
- Впоследствии, Всемирная организация здравоохранения сдержанно высказалась о регистрации в России вакцины против коронавируса и заявила, что "предквалификация" любой вакцины предполагает, что все данные о ее безопасности и действенности должны проверяться "неуклонно точно" .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
17 августа, 2020 Где наше сокровище, там и сердце наше
-
-
18 августа, 2020 Протесты в Беларуси: посол страны в Словакии подал в отставку
Читайте также
-
-
17 августа, 2020 Где наше сокровище, там и сердце наше
-