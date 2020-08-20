Вакцина от COVID-19: ВОЗ начала переговоры с Россией о более подробной информациию

20 августа, 2020, 20:21

Европейское отделение Всемирной организации здравоохранения начало переговоры с Россией, чтобы получить больше информации об экспериментальной вакцине против COVID-19, которую там недавно одобрили

Об этом сообщает АР .

Отмечается, что российская вакцина еще не прошла дополнительные испытания, которые обычно требуются для доказательства ее эффективности перед лицензированием, что является серьезным нарушением научного протокола.

Высокопоставленный сотрудник по чрезвычайным ситуациям в Европейском региональном бюро ВОЗ Кэтрин Смоллвуд заявила, что агентство начало "прямые переговоры с Россией относительно вакцины".

В свою очередь директор Европейского регионального бюро ВОЗ доктор Ханс Клюге сказал, что агентство приветствует все достижения в разработке вакцин, но каждая вакцина должна проходить одни и те же клинические испытания.

"Мы заботимся о безопасности и эффективности не только по российской вакцине, но и в отношении всех вакцин, которые находятся в стадии разработки. ВОЗ применяет ускоренный подход, чтобы попытаться ускорить разработку вакцин против коронавируса, но важно не срезать углы в плане безопасности и эффективности", - отметили в ВОЗ.

Ученые говорят, что испытания экспериментальной вакцины на десятках тысяч людей - единственный способ определить, работает она или нет. В России же вакцину протестировали на десятках людей.

11 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране зарегистрирована первая вакцина от коронавируса. Он отметил, что одна из его дочерей уже сделал прививку российской вакцины.

В Германии российскую вакцину от коронавируса назвали "рискованным экспериментом на людях".

Главный национальный эксперт США по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи заявил о сомнениях относительно заявления России о наличии у нее вакцины, готовой к использованию в борьбе с коронавирусом.

Впоследствии, Всемирная организация здравоохранения сдержанно высказалась о регистрации в России вакцины против коронавируса и заявила, что "предквалификация" любой вакцины предполагает, что все данные о ее безопасности и действенности должны проверяться "неуклонно точно" .

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