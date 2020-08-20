В Житомирской области сгорела церковь 1789 года

20 августа, 2020, 19:57

В селе Соловеевка Брусиловского района Житомирщины огонь уничтожил деревянную церковь, построенную в 1789 году

Об этом сообщает ГСЧС в Житомирской области.

"20 августа в 12:29 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в здании деревянной церкви, в с. Соловеевка Брусиловского района. Возгорание обнаружил настоятель, из своего дома он заметил дым, выходивший из-под крыши церкви. сначала прихожане вместе с настоятелем приступили к тушению собственными силами, но поняв, что не справляются, они позвонили спасателям", - говорится в сообщении.

Когда прибыли спасатели, то пламя уже полностью охватило крышу церкви. Тушение осложняло отсутствие в селе источника воды, из-за чего пожарные 8 раз ездили дозаправлять воду в соседние населенные пункты.