В Житомирской области сгорела церковь 1789 года
Об этом сообщает ГСЧС в Житомирской области.
"20 августа в 12:29 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в здании деревянной церкви, в с. Соловеевка Брусиловского района. Возгорание обнаружил настоятель, из своего дома он заметил дым, выходивший из-под крыши церкви. сначала прихожане вместе с настоятелем приступили к тушению собственными силами, но поняв, что не справляются, они позвонили спасателям", - говорится в сообщении.
Когда прибыли спасатели, то пламя уже полностью охватило крышу церкви. Тушение осложняло отсутствие в селе источника воды, из-за чего пожарные 8 раз ездили дозаправлять воду в соседние населенные пункты.
Пожар ликвидировали, но огонь уничтожил здание церкви. Удалось спасти собственность и жилой дом рядом с храмом.
По предварительной версии спасателей, причиной возгорания могло стать короткое замыкание электросети.
Председатель Брусиловского ОТГ Владимир Габенец уточнил, что в Соловьевке сгорела церковь Святителя Николая, построенная в 1789 году. Он добавил, что на храме собирались в ближайшее время менять купола.
Известно, что две статуэтки евангелистов из этой церкви находятся в Национальном художественном музее.
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