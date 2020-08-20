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Espreso.tvОбществоВ Житомирской области сгорела церковь 1789 года

В Житомирской области сгорела церковь 1789 года


фото: ДСНС
В селе Соловеевка Брусиловского района Житомирщины огонь уничтожил деревянную церковь, построенную в 1789 году

Об этом сообщает ГСЧС в Житомирской области.

"20 августа в 12:29 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в здании деревянной церкви, в с. Соловеевка Брусиловского района. Возгорание обнаружил настоятель, из своего дома он заметил дым, выходивший из-под крыши церкви. сначала прихожане вместе с настоятелем приступили к тушению собственными силами, но поняв, что не справляются, они позвонили спасателям", - говорится в сообщении.

Когда прибыли спасатели, то пламя уже полностью охватило крышу церкви. Тушение осложняло отсутствие в селе источника воды, из-за чего пожарные 8 раз ездили дозаправлять воду в соседние населенные пункты.

Пожар ликвидировали, но огонь уничтожил здание церкви. Удалось спасти собственность и жилой дом рядом с храмом.

По предварительной версии спасателей, причиной возгорания могло стать короткое замыкание электросети.

Председатель Брусиловского ОТГ Владимир Габенец уточнил, что в Соловьевке сгорела церковь Святителя Николая, построенная в 1789 году. Он добавил, что на храме собирались в ближайшее время менять купола.

Известно, что две статуэтки евангелистов из этой церкви находятся в Национальном художественном музее.

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