В ВСУ подтвердили 42 новых случая COVID-19 за сутки
20 августа, 2020, 11:23
По состоянию на 20 августа в ВСУ на COVID-19 болеет 485 человек
Об этом сообщает Командование Медсил в Facebook.
"За прошедшие сутки зарегистрировано 42 новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19 . Из них в учреждениях здравоохранения находится 9 человек.", - говорится в сообщении.
Всего за время пандемии выздоровели 831 человек, летальных исходов - 6.
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