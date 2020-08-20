В ВСУ подтвердили 42 новых случая COVID-19 за сутки

20 августа, 2020, 11:23

По состоянию на 20 августа в ВСУ на COVID-19 болеет 485 человек

Об этом сообщает Командование Медсил в Facebook.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 42 новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19 . Из них в учреждениях здравоохранения находится 9 человек.", - говорится в сообщении.

Всего за время пандемии выздоровели 831 человек, летальных исходов - 6.