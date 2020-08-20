В Украине в ряде областей 21 августа ожидаются грозы

20 августа, 2020, 15:25

В Украине 21 августа ухудшится погода, синоптики прогнозируют грозы

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По информации УкрГидрометцентра, до конца суток 20 августа во Закарпатской, Одесской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях грозы, местами шквалы 15-20 м / с (I уровень опасности)", - говорится в сообщении.