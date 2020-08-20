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Espreso.tvОбществоВ Украине в ряде областей 21 августа ожидаются грозы

В Украине в ряде областей 21 августа ожидаются грозы


фото: karpaty.news
В Украине 21 августа ухудшится погода, синоптики прогнозируют грозы

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По информации УкрГидрометцентра, до конца суток 20 августа во Закарпатской, Одесской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях грозы, местами шквалы 15-20 м / с (I уровень опасности)", - говорится в сообщении.

В пятницу днем в северных, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях прогнозируются грозы.

Также завтра днем грозовая активность ожидается в Киеве и области. Синоптики объявили первый уровень опасности.

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