В Украине в ряде областей 21 августа ожидаются грозы
20 августа, 2020, 15:25
В Украине 21 августа ухудшится погода, синоптики прогнозируют грозы
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"По информации УкрГидрометцентра, до конца суток 20 августа во Закарпатской, Одесской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях грозы, местами шквалы 15-20 м / с (I уровень опасности)", - говорится в сообщении.
В пятницу днем в северных, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях прогнозируются грозы.
Также завтра днем грозовая активность ожидается в Киеве и области. Синоптики объявили первый уровень опасности.
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