В ТКГ договорились о разведении сил в четырех новых местах и разминировании на 20 участках, - ОПУ

20 августа, 2020, 07:59

Участники Трехсторонней контактной группы договорились о разминировании 20 участков в зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе, а также о разведении сил и средств на четырех новых участках

Об этом сообщат пресс-служба Офиса президента Украины.

"В группе сферы безопасности были достигнуты договоренности по 20 участков разминирования в пределах обновленного плана, предусмотренного коммюнике Парижского саммита "Нормандской четверки" от 9 декабря 2019 года. Это позволит продвинуться в выполнении договоренностей лидеров Нормандского формата, достигнутых в Париже, и приблизиться к проведению саммита «Нормандской четверки» в Берлине. также украинская сторона поддержала необходимость разработки рамочного решения ТКГ по противоминной деятельности, поможет оптимизировать дальнейшую работу по этому вопросу. украинская делегация также поддержала предложения по четырем новых участков разведения сил и средств ", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ОПГ заявили о прогрессе в вопросе обмена пленными.

"В рамках гуманитарной рабочей группы был достигнут прогресс в вопросах взаимного освобождения удерживаемых лиц. Украинская сторона в очередной раз подчеркнула выполнении всех договоренностей о подтверждении списки для взаимного освобождения удерживаемых лиц и подтвердила информацию о лицах, которую спрашивали участники консультаций. Украина ожидает зеркальных и симметричных действий от другой стороны ", - сообщили в ОПГ.

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