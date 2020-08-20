В США арестовали экс-советника Трампа Стива Бэннона: подозревают хищение средств на строительство стены с Мексикой
Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на Минюст США.
По данным ведомства, Бэннон и еще три человека подозреваются в сговоре с целью хищения средств, собранных для строительства стены на границе с Мексикой.
По словаммы и.о. Окружного прокурора Южного округа Нью-Йорка Одри Стросс, всего в рамках кампании We Build The Wall задержали более $ 25000000. Все эти деньги организаторы кампании обещали направить на строительство стены, однако в реальности четверо подозреваемых потратили сотни тысяч долларов на своих личные цели.
Строительство стены на границе США и Мексики для сдерживания нелегальных мигрантов было главной предвыборным обещанием президента США Дональда Трампа.
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