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Espreso.tvОбществоВ США арестовали экс-советника Трампа Стива Бэннона: подозревают хищение средств на строительство стены с Мексикой

В США арестовали экс-советника Трампа Стива Бэннона: подозревают хищение средств на строительство стены с Мексикой


фото: reuters
Бывший советник и главный стратег президента США Дональда Трампа Стив Бэннон арестован по подозрению в мошенничестве

Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на Минюст США.

По данным ведомства, Бэннон и еще три человека подозреваются в сговоре с целью хищения средств, собранных для строительства стены на границе с Мексикой.

По словаммы и.о. Окружного прокурора Южного округа Нью-Йорка Одри Стросс, всего в рамках кампании We Build The Wall задержали более $ 25000000. Все эти деньги организаторы кампании обещали направить на строительство стены, однако в реальности четверо подозреваемых потратили сотни тысяч долларов на своих личные цели.

Строительство стены на границе США и Мексики для сдерживания нелегальных мигрантов было главной предвыборным обещанием президента США Дональда Трампа.

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