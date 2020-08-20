В Минске задержали председателя одного из стачкомов

20 августа, 2020, 21:14

Задержан председатель стачкома Минского автомобильного завода Евгений Бохвалов

Об этом сообщает Онлайнер.

Информацию о задержании подтвердили в пресс-службе МВД Мингорисполкома.

"Да, он задержан, мы это подтверждаем. Обстоятельства выясняются, о них будет сообщено дополнительно", - сказала официальный представитель ГУВД Минска Наталья Ганусевич.

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