В Минске задержали председателя одного из стачкомов
20 августа, 2020, 21:14
Задержан председатель стачкома Минского автомобильного завода Евгений Бохвалов
Об этом сообщает Онлайнер.
Информацию о задержании подтвердили в пресс-службе МВД Мингорисполкома.
"Да, он задержан, мы это подтверждаем. Обстоятельства выясняются, о них будет сообщено дополнительно", - сказала официальный представитель ГУВД Минска Наталья Ганусевич.
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