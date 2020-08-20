В Москве задержали 7 россиян: забрасывают попытку похищения с РФ главаря террористов "ЛДНР" по поручению СБУ

20 августа, 2020, 11:04

Федеральная служба безопасности РФ сообщила, что помешала попытке СБУ похитить в Москве одного из лидеров сепаратистских группировок на оккупированном Донбассе

Об этом сообщает ТАСС.

"ФСБ РФ в результате спецоперации раскрыла и предотвратила противоправной акции спецслужб Украины по похищению на территории России и насильственного перемещения в Украину гражданина РФ, одного из лидеров народного ополчения Донбасса, который принимал активное участие в боевых действиях против ВСУ", - говорится в сообщении.

"Организаторами и координаторами" акции в ФСБ называют двух граждан Украины, которые, согласно сообщению, действовали под руководством главы Департамента контрразведки СБУ.

Для похищения якобы были сформированы две группы из членов российского организованной группировки, которым должны были заплатить $ 200 тыс.

ФСБ утверждает, что при попытке угона были задержаны семь граждан России, им предъявлены обвинения.

Самым известным гражданином России, который живет в Москве и имел отношение к "Л \ ДНР" Донбассе, является Игорь Гиркин. Также в Москве живет так называемый "премьер-министр" ДНР "в 2014 году Александр Бородай.