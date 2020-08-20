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Espreso.tvОбществоВ Киеве зафиксировали превышение концентрации азота и серы в воздухе, - КГГА

В Киеве зафиксировали превышение концентрации азота и серы в воздухе, - КГГА


фото: reuters
В атмосферном воздухе Киева повысилось содержание продуктов горения: формальдегида, диоксида азота и диоксида серы

Об этом сообщает Управление экологии и природных ресурсов КГГА.

Отмечается, что согласно данным наблюдений на стационарных постах Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского с 19 августа в воздухе Киева зафиксировано превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций:

- диоксида серы на площадях Бессарабской, Демеевской, бульваре Леси Украинки, проспекте Науки;

- диоксида азота на площадях Бессарабской и Демеевской, проспекте Оболонском, бульваре Леси Украинки;

- формальдегида - на площадях Бессарабской и Демеевской, проспекте Оболонском, бульваре Леси Украинки.

Также в Киеве наблюдается высокий уровень пожарной опасности. Связано это с высокой температурой в приземном слое воздуха и началом сжигания сухой растительности населением.

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