В Киеве зафиксировали превышение концентрации азота и серы в воздухе, - КГГА

20 августа, 2020, 15:28

В атмосферном воздухе Киева повысилось содержание продуктов горения: формальдегида, диоксида азота и диоксида серы

Об этом сообщает Управление экологии и природных ресурсов КГГА.

Отмечается, что согласно данным наблюдений на стационарных постах Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского с 19 августа в воздухе Киева зафиксировано превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций:

- диоксида серы на площадях Бессарабской, Демеевской, бульваре Леси Украинки, проспекте Науки;

- диоксида азота на площадях Бессарабской и Демеевской, проспекте Оболонском, бульваре Леси Украинки;

- формальдегида - на площадях Бессарабской и Демеевской, проспекте Оболонском, бульваре Леси Украинки.

Также в Киеве наблюдается высокий уровень пожарной опасности. Связано это с высокой температурой в приземном слое воздуха и началом сжигания сухой растительности населением.

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