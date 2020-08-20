В Киеве установят памятник освободителю Крыма от большевиков Петру Болбочану

20 августа, 2020, 09:25

Общественный союз "Музыкальный батальон" решил установить в Киеве, на улице Сечевых Стрельцов, памятник командующему Запорожским полком армии УНР, освободителю Крыма от большевиков Петру Болбочану

Об этом сообщает Историческая правда .

Отмечается, что торжественное открытие запланировано на 5 октября 2020 года - годовщину со дня его рождения.

Именно бюст уже отлит в бронзе, районные чиновники обещают принять памятник на баланс.

Инициаторы собирают средства на сам процесс установки и различные дополнительные мероприятия.

реквизиты:

Общественный союз "Творческое патриотическое объединение" МУЗБАТ ",

пот / сч. UA48 320649 00000 2600 5052 754346 в ФИЛИАЛ "РОЗРАХ.ЦЕНТР";

АО КБ "ПриваБанк" г. Киев, МФО 320649, код ЕГРПОУ 40326682

Карта "Приватбанка", привязана к счету: 4246 0010 0064 5816

Просьба указывать в платеже: "Благотворительный взнос на памятник П. Болбочану".