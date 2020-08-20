В Киеве установят памятник освободителю Крыма от большевиков Петру Болбочану
Об этом сообщает Историческая правда .
Отмечается, что торжественное открытие запланировано на 5 октября 2020 года - годовщину со дня его рождения.
Именно бюст уже отлит в бронзе, районные чиновники обещают принять памятник на баланс.
Инициаторы собирают средства на сам процесс установки и различные дополнительные мероприятия.
реквизиты:
Общественный союз "Творческое патриотическое объединение" МУЗБАТ ",
пот / сч. UA48 320649 00000 2600 5052 754346 в ФИЛИАЛ "РОЗРАХ.ЦЕНТР";
АО КБ "ПриваБанк" г. Киев, МФО 320649, код ЕГРПОУ 40326682
Карта "Приватбанка", привязана к счету: 4246 0010 0064 5816
Просьба указывать в платеже: "Благотворительный взнос на памятник П. Болбочану".
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