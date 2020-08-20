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Espreso.tvОбществоВ Киеве сообщили о заминировании трех ТРЦ

В Киеве сообщили о заминировании трех ТРЦ

Аноним сообщил о заминировании ТРЦ Skymall, Gulliver и ART Mall

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

На линию 102 поступило анонимное сообщение о заминировании ТРЦ: Skymall, Gulliver, ART Mall

Сейчас на месте работает патрульная полиция и взрывотехническая служба.

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