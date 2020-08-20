В Киеве коронавирус обнаружили уже более 11 тыс. человек
20 августа, 2020, 10:42
В столице уже 11 172 случаев COVID-19
Об этом написал в Telegram мэр Виталий Кличко.
За минувшие сутки коронавирус обнаружили в 227 человек. 3 больных умерли. Всего умерло 158 киевлян.
Заболели 114 женщин, 104 мужчины, 5 девочек (5 -16 г.) И 4 мальчика (2 10 г.) Среди них трое медиков.
В больницы столицы попали 37 пациентов.
Выздоровела за сутки 101 человек. Всего переболели 3585 жителя Киева.
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