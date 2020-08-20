В коммерческом секторе газа сформировался вполне равновесный рынок, проблема в рынке для населения - эксперт Кушнирук

20 августа, 2020, 11:52

Цена на природный газ для коммерческого сектора существует в рыночном режиме: очень многие продавцы газа сформировали вполне равновесный рынок с совершенно адекватным ценам и возможностью купить газ заранее

Такой механизм удешевляет ресурс для компаний, утверждает председатель экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук.

Эксперт предлагает ввести аналогичный механизм для населения - систему абонплаты, которая смягчит сезонность цен на газ, когда в осенне-зимний период цена растет, а в весенне-летний - падает.

"Вопрос заключается в том, что чтобы уменьшить это давление колебаний на газ и на отопление, нам необходимо перейти к системе абонплаты, которая устанавливается раз в год и распределяется на 12 месяцев. Тогда нет осенне-зимних пиков", - считает эксперт.

Кушнирук обращает внимание на зависимость цен на газ на украинском рынке цены на внешних рынках.

"У нас цена устанавливается по принципу, что собственного газа не хватает, предложение внутреннее меньше, чем спрос, поэтому устанавливается цена так называемого импортного паритета. Для всех ресурсов (нефть, газ, уголь) действует принцип экспортного паритета: по какой цене ты можешь продать за границу ", - пояснил он.

Однако, если для коммерческих крупных потребителей рынок делает импортный ресурс уже доступным направления, с возможностью покупки значительных объемов заранее, то для населения и производителей тепла необходимо предложить летний ресурс.

"Нужно устанавливать цену раз в год для потребителя и для предприятий теплокоммунэнерго, чтобы и тариф за тепло таким образом устанавливали раз год. Тогда и предприятия теплокоммунэнерго будут говорить: купите наш годовой ресурс, который вам нужен на отопление, в весенне-летний период", - сказал Кушнирук.

Эксперт считает, что местные органы власти и банки должны поддержать производителей тепла, чтобы они могли купили дешевый ресурс газа в весенне-летний период и заложили его в хранилище. В таком случае, уверен эксперт, тариф на отопление будет значительно дешевле.