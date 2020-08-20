В КГГА пообещали установить почти 500 велопарковок ко Дню Знаний

20 августа, 2020, 19:29

20 августа в КГГА заявили, что уже установили 215 велостоек на территории 68 школ и объявили о планах установить велопаркинг еще в 81 и довести количество стоек до 485

Об этом заявил директор Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации Валентин Осипов, передает пресс-служба КГГА.

"К началу учебного года завершим установку велосипедных стоек возле столичных школ. На сегодня 215 велостоек установлены на территории 68 учебных заведений. Работы активно продолжаются и до 1 сентября еще 81 столичную школу оборудуем местами для велосипедов. Следовательно, общее количество велостоек возле школ и гимназий увеличится до 485", - отметил чиновник.

В КГГА также подчеркнули, что этим летом продолжается установка парковочных велосипедных стоек вблизи учреждений культуры, образования, здравоохранения, объектов транспортной инфраструктуры, в парках и скверах Киева. В целом КГГА планирует установить 678 велопаркингов.

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