В КГГА пообещали установить почти 500 велопарковок ко Дню Знаний
Об этом заявил директор Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации Валентин Осипов, передает пресс-служба КГГА.
"К началу учебного года завершим установку велосипедных стоек возле столичных школ. На сегодня 215 велостоек установлены на территории 68 учебных заведений. Работы активно продолжаются и до 1 сентября еще 81 столичную школу оборудуем местами для велосипедов. Следовательно, общее количество велостоек возле школ и гимназий увеличится до 485", - отметил чиновник.
В КГГА также подчеркнули, что этим летом продолжается установка парковочных велосипедных стоек вблизи учреждений культуры, образования, здравоохранения, объектов транспортной инфраструктуры, в парках и скверах Киева. В целом КГГА планирует установить 678 велопаркингов.
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо
Читайте также
-
-
-
17 августа, 2020 Где наше сокровище, там и сердце наше
-
-
18 августа, 2020 Протесты в Беларуси: посол страны в Словакии подал в отставку
Читайте также
-
-
17 августа, 2020 Где наше сокровище, там и сердце наше
-