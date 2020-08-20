 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ КГГА пообещали установить почти 500 велопарковок ко Дню Знаний

В КГГА пообещали установить почти 500 велопарковок ко Дню Знаний


фото: КМДА
20 августа в КГГА заявили, что уже установили 215 велостоек на территории 68 школ и объявили о планах установить велопаркинг еще в 81 и довести количество стоек до 485

Об этом заявил директор Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации Валентин Осипов, передает пресс-служба КГГА.

"К началу учебного года завершим установку велосипедных стоек возле столичных школ. На сегодня 215 велостоек установлены на территории 68 учебных заведений. Работы активно продолжаются и до 1 сентября еще 81 столичную школу оборудуем местами для велосипедов. Следовательно, общее количество велостоек возле школ и гимназий увеличится до 485", - отметил чиновник.

В КГГА также подчеркнули, что этим летом продолжается установка парковочных велосипедных стоек вблизи учреждений культуры, образования, здравоохранения, объектов транспортной инфраструктуры, в парках и скверах Киева. В целом КГГА планирует установить 678 велопаркингов.

 

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 августа, 2020 четверг

больше новостей

20 августа, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать