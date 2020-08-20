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Espreso.tvСпортУкраинский тяжеловес объяснил, почему уехал в Россию помогать Поветкину

Украинский тяжеловес объяснил, почему уехал в Россию помогать Поветкину


фото: Instagram
Украинский боксер Владислав Сиренко заявил, что спарринги с россиянином Александром Поветкиным помогли ему в профессиональном росте

Об этом сообщает "Трибуна" .

По словам Сиренко, который побывал в России в тренировочном лагере Поветкина, спарринги с российским тяжеловесом были для него очень полезными.

"Для меня, как для спортсмена, было очень интересно и полезно провести спарринги с боксером такого уровня, как Александр", - сказал Сиренко.

Вместе с тем он отметил, что ехал в Россию с неоднозначными чувствами.

"Мне, как украинцу, было очень не по себе впервые находиться в России во время таких событий, которые происходят между нашими странами. Лично я всегда буду презирать людей, которые с оружием в руках идут на нашу землю. И неважно, какой нации, веры или рода эти люди. Но уже сразу после первого разговора с Александром я понял, что он точно не является человеком. Даже наоборот. после нескольких разговоров с ним и его командой, а также после определенных слов и поступков я убедился, что эти люди тоже не так ", - рассказал Сиренко.

Александр Поветкин 22 августа встретится с британцем Диллиан Уайтом в поединке за титул временного чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC.

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