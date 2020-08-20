Украина и Грузия подписали программу сотрудничества в области обороны
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Во время мероприятия главы оборонных ведомств обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес. В частности, речь шла о безопасность в Украине, Грузии и в Азово-Черноморском регионе и развитие сотрудничества между НАТО-Грузия-Украина.
Украинская делегация ознакомилась с планами развития Сил обороны Грузии и поделилась собственным опытом проведения трансформации ВСУ в условиях противодействия российской агрессии.
Также стороны обсудили приоритеты двустороннего оборонного сотрудничества: стратегические коммуникации, киберзащита, совместное участие в учениях и внедрение стандартов НАТО.
Стороны согласовали и подписали программу сотрудничества между министерствами обороны государств.
Кроме того, в ходе визита украинская делегация возложила венок к мемориалу Героев, погибших за единство Грузии и посетила линию оккупации в Цхинвальском регионе.
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