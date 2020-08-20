Украина и Грузия подписали программу сотрудничества в области обороны

20 августа, 2020, 14:12

Делегация Министерства обороны Украины посетила с визитом Грузию

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Во время мероприятия главы оборонных ведомств обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес. В частности, речь шла о безопасность в Украине, Грузии и в Азово-Черноморском регионе и развитие сотрудничества между НАТО-Грузия-Украина.

Украинская делегация ознакомилась с планами развития Сил обороны Грузии и поделилась собственным опытом проведения трансформации ВСУ в условиях противодействия российской агрессии.

Также стороны обсудили приоритеты двустороннего оборонного сотрудничества: стратегические коммуникации, киберзащита, совместное участие в учениях и внедрение стандартов НАТО.

Стороны согласовали и подписали программу сотрудничества между министерствами обороны государств.

Кроме того, в ходе визита украинская делегация возложила венок к мемориалу Героев, погибших за единство Грузии и посетила линию оккупации в Цхинвальском регионе.