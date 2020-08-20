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Espreso.tvЭкономикаУкраина потратит на силовиков 6,2% ВВП в этом году, - заместитель министра финансов

Украина потратит на силовиков 6,2% ВВП в этом году, - заместитель министра финансов

Украина много тратит на силовиков, но на образование идет больше денег

Об этом заявил Денис Улютин, первый заместитель министра финансов Украины, в эфире программы "Еспресо: капитал" с Андреем Яницким на телеканале Еспресо.

"Силовики получают очень много. Учитывая уменьшение прогнозного ВВП в этом году - это около 6,2% ВВП на сектор безопасности и обороны ", - сказал Улютин.

Он подчеркнул, что это не самая большая статья расходов. Например, на образование государство направляет 6,7% ВВП. Не более 4% ВВП - на здравоохранение.

Представитель Министерства финансов подтвердил, что оборонительные расходы с грифом "совершенно секретно" могут контролировать только специальные органы, у которых есть доступ к секретным материалам.

"На самом деле расходы на оборону не все секретные. Некоторые расходы, которые проходят закупки, можно увидеть и на ProZorro, и на сайте Е-data ", - добавил он.

На закупки Министерства внутренних дел пришлось более 14% всех средств, потраченных в Украине на противодействие коронавирусу. Подчиненные министерству структуры заключили соглашений на 608 млн грн, говорится в исследовании Алексея Ярильченко и Ярослава Пилипенко для "Dozorro".

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