Убийство Шеремета: рассмотрение жалобы защиты Кузьменко перенесли из-за повторной неявки экспертов
Об этом говорится на Facebook-странице Free Dr Kuzmenko.
"Сегодня в 11:00 в Министерстве юстиции должно быть рассмотрение дисциплинарной жалобы защиты Юлии Кузьменко на судебных экспертов КНИИСЭ Ирхина Ю. Б. и Семенца А.В. Заседание было перенесено уже во второй раз, на 31.08.2020, в связи с - внимание !!! - повторной неявкой самих экспертов (в прошлый раз у них обоих был отпуск, сегодня - в обоих больничные)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что именно эти эксперты "так старательно ... постоянно проводили множество" экспертиз "по несуществующим в Украине методиками"
Сегодня в 11:00 в Министерстве юстиции Украины должен состояться рассмотрение дисциплинарной жалобы защиты Юлии Кузьменко на ...Опубликовано Free Dr Kuzmenko четвергом, 20 августа 2020
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