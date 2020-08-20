У крымского политзаключенного Алиева обнаружили COVID-19, - Денисова

20 августа, 2020, 13:31

У крымского татарина Муслима Алиева, незаконно удерживаемого в СИЗО Уфы (Россия), подтверждено COVID-19

Об этом сообщила украинская омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

"Нашему соотечественнику не было оказана неотложная медицинская помощь. Его замотали в пленку и вывезли в неизвестном направлении, а сокамерника Рефата Алимова изолировали, поместив в отдельную камеру", - сообщила Денисова.

Отмечается, что руководство СИЗО продолжает игнорировать заявления Энвера Омерова, Арсена Джеппарова, Алима Суфьянова о предоставлении им надлежащей медицинской помощи. В частности, в Джепарова начался сильный воспалительный процесс, из-за чего ухудшился слух, постоянно повышенная температура и головные боли, а в Суфьянова шесть дней подряд держится высокая температура и болят почки.

"Требую от Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой соответствующего реагирования и немедленного прекращения бесчеловечного обращения с незаконно удерживаемыми Украинский политзаключенными! Сообщить местонахождении Муслима Алиева, обеспечить право на получение надлежащей медицинской помощи", - отметила Денисова.