Тихановская попросила Эстонию поднять вопрос преследования белорусской оппозиции на Совбезе ООН

20 августа, 2020, 18:59

20 августа экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская обратилась к главе МИД Эстонии Урмасу Рейнсалу с просьбой вынести вопрос преследования белорусской оппозиции на Совбез ООН

Об этом сообщает пресс-служба Светланы Тихановской в Telegram .

"Сегодня, 20 августа я разговаривала с министром иностранных дел Эстонии Урмасом Рейнсалу. Учитывая поступающие угрозы в адрес членов Координационного Совета, я обратилась к нему с просьбой поднять этот вопрос перед Советом Безопасности ООН", - отметила Тихановская.

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Она подчеркнула, что международное общество обязано уважать права белорусского народа и защищать тех, кто нуждается в защите, от возможных угроз и незаконного преследования.

Платформа "Голос" по альтернативному подсчету голосов на выборах президента Беларуси подвела итоги обработки имеющихся бюллетеней, подтвердив победу оппозиционного кандидата Светланы Тихановской

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