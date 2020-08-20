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Espreso.tvОбществоТурция обнаружила газовые месторождения в Черном море

Турция обнаружила газовые месторождения в Черном море


фото: obozrevatel
Турецкое буровое судно "Фатих" выявило месторождения природного газа в Черном море

Корабль проводит геологоразведочные работы с 20 июля на участке "Дунай-1", который расположен недалеко от пересечения болгарской и румынской морских границ с внутренними водами Турции, сообщает Bloomberg .

Судно могло выявить залежи природного газа "хорошего качества" на участке "Дунай-1", а также еще одно месторождение у берегов Турции в районе города Стамбул.

Если Турция решит экспортировать газ в этих месторождениях, в его покупке могут быть заинтересованы Украина, Болгария и Греция.

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Отмечается, что при успешном добычи газа в Черном море Турция перестанет сильно нуждаться в российском газопроводе "Турецкий поток".

Официального подтверждения этой информации в Анкаре не поступало.

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