Турция обнаружила газовые месторождения в Черном море

20 августа, 2020, 14:20

Турецкое буровое судно "Фатих" выявило месторождения природного газа в Черном море

Корабль проводит геологоразведочные работы с 20 июля на участке "Дунай-1", который расположен недалеко от пересечения болгарской и румынской морских границ с внутренними водами Турции, сообщает Bloomberg .

Судно могло выявить залежи природного газа "хорошего качества" на участке "Дунай-1", а также еще одно месторождение у берегов Турции в районе города Стамбул.

Если Турция решит экспортировать газ в этих месторождениях, в его покупке могут быть заинтересованы Украина, Болгария и Греция.

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Отмечается, что при успешном добычи газа в Черном море Турция перестанет сильно нуждаться в российском газопроводе "Турецкий поток".

Официального подтверждения этой информации в Анкаре не поступало.

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