Турция обнаружила газовые месторождения в Черном море
Корабль проводит геологоразведочные работы с 20 июля на участке "Дунай-1", который расположен недалеко от пересечения болгарской и румынской морских границ с внутренними водами Турции, сообщает Bloomberg .
Судно могло выявить залежи природного газа "хорошего качества" на участке "Дунай-1", а также еще одно месторождение у берегов Турции в районе города Стамбул.
Если Турция решит экспортировать газ в этих месторождениях, в его покупке могут быть заинтересованы Украина, Болгария и Греция.
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Отмечается, что при успешном добычи газа в Черном море Турция перестанет сильно нуждаться в российском газопроводе "Турецкий поток".
Официального подтверждения этой информации в Анкаре не поступало.
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