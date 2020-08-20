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Espreso.tvСпортТренер "Шахтера" оставил Украину ради сборной Кувейта

Тренер "Шахтера" оставил Украину ради сборной Кувейта


фото: shakhtar.com
Главный тренер "Шахтера" U19 испанец Андерс Карраско покинул донецкий клуб и возглавил молодежную сборную Кувейта

Об этом сообщает Sport.es .

Андрес Карраско был назначен на должность главного тренера сборной Кувейта U23. Футбольная ассоциация Кувейта решила сделать ставку на испанский вектор в развитии молодежных команд. Одновременно с Карраско был назначен тренерами сборных Кувейта U21 и U19 испанцев Карлеса Мартинеса и Карлоса Гонсалеса.

Андрес Карраско пришел в "Шахтер" летом 2018 года. Его контракт был рассчитан на два сезона. Карраско начинал карьеру в "Барселоне", где в течение 12 лет работал тренером команд разных возрастных групп в юношеской академии и возглавлял методологический департамент клуба.

Напомним, сезон-2018/19 "Шахтер" U19 завершил на втором месте, пропустив вперед "Динамо". Розыгрыш чемпионата Украины среди юношеских команд в сезоне-2019/20 ни был доигран из-за пандемии коронавируса. После 15 туров "Шахтер" шел вторым, уступая "Динамо".

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