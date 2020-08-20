Сутки в зоне ООС: оккупанты трижды обстреляли украинские позиции

20 августа, 2020, 07:25

В среду, 19 августа, российские войска на Донбассе три раза обстреляли укрепления украинской армии

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

"Вблизи Луганского и дважды у Попасной зафиксировано огневую активность вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия. Во всех случаях одиночные выстрелы были провокационными и не несли угрозы жизни нашим воинам, поэтому украинские защитники оружие в ответ не применяли", - говорится в сообщении.

19 августа боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.