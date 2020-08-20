Сутки в зоне ООС: оккупанты трижды обстреляли украинские позиции
20 августа, 2020, 07:25
В среду, 19 августа, российские войска на Донбассе три раза обстреляли укрепления украинской армии
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
"Вблизи Луганского и дважды у Попасной зафиксировано огневую активность вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия. Во всех случаях одиночные выстрелы были провокационными и не несли угрозы жизни нашим воинам, поэтому украинские защитники оружие в ответ не применяли", - говорится в сообщении.
19 августа боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.
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