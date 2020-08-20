Собирают деньги, чтобы привезти тело: мужчина скончался на заработках в Германии
Чтобы привезти тело умершего на родину, жителей области просят о помощи в сборе средств, сообщила сотрудница Монастыриской школы Оксана Дзяйло в Facebook .
"Уважаемые монастирищаны, сообщаю вам, что большое горе случилось у заместителя директора Монастыриской школы Светланы Михайловны Кушнир. Умер ее муж Иван в Германии. Нужна наша помощь: сочувствие, средства для перевозки тела", - написала учительница.
Об обстоятельствах смерти мужа ничего не сообщается. Знакомые покойного Ивана Кушнира под сообщением учительницы выразили соболезнования семье.
"Пусть с Богом спочивае. Сочувствие родным", - написал Василий Пемковський.
"Ужасная весть. Светлана Кушнир, примите искренние соболезнования", - отметила Кристина Пристай.
"Царство Небесное Ивану Ивановичу. Сочувствие Светлане, Лили и Мише", - добавила Вера Куриляк.
Если есть возможность помочь:
номер карты 4149 4991 4107 6420 - Кушнир Светлана Михайловна, жена покойного.
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