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Espreso.tvОбществоСайт СНБО о коронавирусе не работает

Сайт СНБО о коронавирусе не работает

Утром 20 августа не работает сайт системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО Украины

Об этом сообщает Радио Свобода .

Вчера в ведомстве сообщили, что обнаружили признаки "подготовки к масштабной скоординированной атаке на органы государственной власти Украины и объекты критической инфраструктуры накануне Дня Независимости".

"Национальный координационный центр кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны Украины предупреждает об активизации хакерской группировки" Gamaredon ", за которым стоят спецслужбы Российской Федерации (РФ). Специалисты НКЦК при СНБО Украины выявили тенденцию к модернизации программных средств кибератак с целью повышения эффективности преодоления средств защиты и сокрытия своей деятельности в скомпрометированных системах. Во время последних попыток атак используются вредоносные вложения, которые имитируют документы государственных органов власти, в частности, Службы безопасности Украины ", - говорится в сообщении.

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