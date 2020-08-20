Розничная торговля начала восстановление после карантина, - Госстат

20 августа, 2020, 17:08

Физический объем розничной торговли в Украине за семь месяцев вырос на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Согласно сообщению, физический объем оборота розничной торговли в Украине за семь месяцев вырос на 4,2% по сравнению с январем-июлем прошлого года.

В июле этого года физический объем розничной торговли вырос на 8,5% по сравнению с июлем прошлого года. По сравнению с июнем прошлого года рост составил 12,1%.

В Госстате отметили, что данные не включают временно оккупированной территории Крыма, г. Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb