Розничная торговля начала восстановление после карантина, - Госстат
20 августа, 2020, 17:08
Физический объем розничной торговли в Украине за семь месяцев вырос на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
Согласно сообщению, физический объем оборота розничной торговли в Украине за семь месяцев вырос на 4,2% по сравнению с январем-июлем прошлого года.
В июле этого года физический объем розничной торговли вырос на 8,5% по сравнению с июлем прошлого года. По сравнению с июнем прошлого года рост составил 12,1%.
В Госстате отметили, что данные не включают временно оккупированной территории Крыма, г. Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
17 августа, 2020 Где наше сокровище, там и сердце наше
-
-
18 августа, 2020 Протесты в Беларуси: посол страны в Словакии подал в отставку
Читайте также
-
-
17 августа, 2020 Где наше сокровище, там и сердце наше
-