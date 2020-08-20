Российский оппозиционер Навальный попал в реанимацию с отравлением

20 августа, 2020, 08:26

Российский опозиционний политик Алексей Навальный попал в реанимацию с отравлением

Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

"Алексей в реанимации", - написала Ярмыш.

Пресс-секретарь политика рассказала, что ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву.

"Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полете ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление", - рассказала Ярмыш.

В окружении оппозиционера подозревают, что его отравили намеренно.

"Год назад, когда Алексей сидел в спецприемнике, его отравили. Очевидно, сейчас с ним сделали то же самое. Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее впитался через горячую жидкость. Сейчас Алексей без сознания ", - написала Ярмыш.

Алексей Навальный позиционирует себя как оппозиционера режима Владимира Путина, известный критикой российских властей и антикоррупционных расследованиями, в частности расследованием "Он вам не Димон" о коррупции в высших ступенях власти РФ, которое привело к массовым антикоррупционным акциям протеста в ряде российских городов.

Навальный намерен баллотироваться в президенты РФ, но ЦИК 25 декабря 2017 отказала ему в регистрации из-за непогашенной судимости в так называемом "деле Киролиса", которое после решения ЕСПЧ отправили на пересмотр, но в итоге вынесли такой же приговор - 5 лет условно.

В ЕСПЧ Навальный выиграл против власти РФ 6 жалоб на общую сумму 225 тыс. евро.

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