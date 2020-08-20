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Espreso.tvЭкономикаРабота за границей: правительство усилит контроль за посредниками в сфере трудоустройства

Работа за границей: правительство усилит контроль за посредниками в сфере трудоустройства


фото: dw
Правительство усилит контроль в сфере посредничества при трудоустройстве за рубежом, что позволит определять наиболее рискованных посредников и предупреждать опасности для соискателей

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Согласно сообщению, правительство утвердило критерии, по которым будет оцениваться степень риска посредников в трудоустройстве за рубежом.

Отмечается, что периодичность проведения плановых государственных проверок будет зависеть от степени риска, который будет определяться по сумме баллов по всем критериям.

В Пресс-служба отметили, что это решение позволит определять наиболее рисковых посредников в трудоустройстве за рубежом, которые ранее допускали нарушения законодательства, а также направить государственный контроль именно на предупреждение опасности для соискателей.

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