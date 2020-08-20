Работа за границей: правительство усилит контроль за посредниками в сфере трудоустройства
Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
Согласно сообщению, правительство утвердило критерии, по которым будет оцениваться степень риска посредников в трудоустройстве за рубежом.
Отмечается, что периодичность проведения плановых государственных проверок будет зависеть от степени риска, который будет определяться по сумме баллов по всем критериям.
В Пресс-служба отметили, что это решение позволит определять наиболее рисковых посредников в трудоустройстве за рубежом, которые ранее допускали нарушения законодательства, а также направить государственный контроль именно на предупреждение опасности для соискателей.
- Напомним, количество украинских соискателей за рубежом в июле увеличилась на 20% и сейчас составляет почти 8 тыс.
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