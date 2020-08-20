Работа за границей: правительство усилит контроль за посредниками в сфере трудоустройства

20 августа, 2020, 10:58

Правительство усилит контроль в сфере посредничества при трудоустройстве за рубежом, что позволит определять наиболее рискованных посредников и предупреждать опасности для соискателей

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Согласно сообщению, правительство утвердило критерии, по которым будет оцениваться степень риска посредников в трудоустройстве за рубежом.

Отмечается, что периодичность проведения плановых государственных проверок будет зависеть от степени риска, который будет определяться по сумме баллов по всем критериям.

В Пресс-служба отметили, что это решение позволит определять наиболее рисковых посредников в трудоустройстве за рубежом, которые ранее допускали нарушения законодательства, а также направить государственный контроль именно на предупреждение опасности для соискателей.

Напомним, количество украинских соискателей за рубежом в июле увеличилась на 20% и сейчас составляет почти 8 тыс.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb