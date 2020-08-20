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Espreso.tvОбщество"В случае подтверждения отравления должны быть последствия для ответственных": глава МИД Литвы о госпитализации Навального

"В случае подтверждения отравления должны быть последствия для ответственных": глава МИД Литвы о госпитализации Навального


фото: delfi
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил об обеспокоенности сообщение о вероятном отравлении российского оппозиционера Алексееве Навального

"Очень тревожные сообщения о возможном токсическом отравлении лидера российской оппозиции Навального. В случае подтверждения виновные должны понести ответственность. Внимательно слежу за ситуацией, бажаюю ему сил и скорейшего выздоровления", - написал Линкявичюс в Twitter в четверг утром.

Ранее сообщалось, что российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву.

Соратники политика подозревают, что его отравили, подсыпав яд в чай.

Навальный находится в реанимации в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату ИВЛ .

По информации местных СМИ, Навальный несколько дней находился в регионах Сибири. Сначала он приехал в Новосибирск, где, по сведениям издания, мог собирать материал для нового расследования, а также встретился с волонтерами. Затем политик отправился в Томск.

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