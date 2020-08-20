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Espreso.tvОбщество"В коме в тяжелом состоянии": российского оппозиционера Навального подключили к аппарату ИВЛ, - пресс-секретарь

"В коме в тяжелом состоянии": российского оппозиционера Навального подключили к аппарату ИВЛ, - пресс-секретарь


фото: РБК
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный находится в коме в тяжелом состоянии после отравления

Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш в Twitter.

"Алексей, по-прежнему на аппарате ИВЛ. Он в коме в тяжелом состоянии. Результаты анализов пока нет", - написала она.

Ярмыш добавила, что врач отказывается говорить с личным медиком Навального.

"Врач, который в 10 утра обещал сказать результаты анализов через 2:00, теперь говорит, что они будут готовы через 2:00. С врачом Алексея, Анастасии Васильевой он разговаривать отказывается", - написала Ярмыш.

Сама врач Навального уже вылетела в Омск.

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