"В коме в тяжелом состоянии": российского оппозиционера Навального подключили к аппарату ИВЛ, - пресс-секретарь
Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш в Twitter.
"Алексей, по-прежнему на аппарате ИВЛ. Он в коме в тяжелом состоянии. Результаты анализов пока нет", - написала она.
Ярмыш добавила, что врач отказывается говорить с личным медиком Навального.
"Врач, который в 10 утра обещал сказать результаты анализов через 2:00, теперь говорит, что они будут готовы через 2:00. С врачом Алексея, Анастасии Васильевой он разговаривать отказывается", - написала Ярмыш.
Сама врач Навального уже вылетела в Омск.
Алексей по-прежнему на аппарате ИВЛ. Он в коме в тяжелом состоянии. Результатов анализов пока нет.- Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 20, 2020
Врач, Который в 10 утра обещал сказать результаты анализов через 2 часа, теперь говорит, что они будут готовы ещё через 2 часа. С лечащим врачом Алексея, Анастасии Васильевой @DrAnastasy он разговаривать отказывается- Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 20, 2020
Сволочи и скоты. Опять «аллергия». Врач БСМП НЕ хочет со мной разговаривать. Зрачковые реакции есть. Лечу в Омск https://t.co/pqd5Lz2oLR- Anastasy Vasilyeva (@DrAnastasy) August 20, 2020
- Российский оппозиционный политик Алексей Навальный попал в реанимацию с отравлением .
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