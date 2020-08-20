"Требуют изменений, несмотря на огромные риски": британский комик и публицист Стивен Фрай поддержал протесты в Беларуси

20 августа, 2020, 15:00

20 августа Стивен Фрай призвал правительство Великобритании присоединиться к санкциям Евросоюза

Об этом актер и публицист Стивен Фрай заявил в видеообращении в Twitter.

"На прошлой неделе президент Беларуси Лукашенко, которого часто называют "последним диктатором Европы", украл у людей результаты еще одних выборов. После этого его правительство жестоко подавило протесты, которые поэтому начались. Тысячи людей были арестованы. Опубликованы свидетельства страшных пыток, которые применяли к задержанным", - отметил актер.

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"Мы видим, как самые разные белорусы, рабочие заводов, художники, журналисты и т.д., лихо протестуют и требуют изменений, несмотря на огромные риски ... Вся Беларусь поднялась и стоит под красно-белым флагом", - добавил Фрай.

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"Я присоединяюсь к актерам нашего Национального театра, которые подняли флаг белорусской свободы над своим зданием. Я поддерживаю белорусский свободный театр и их мирный протест против диктатуры и присоединяюсь к компании солидарности с Беларусью", - подчеркнул Стивен Фрай.

Он призвал всех присоединиться к кампании солидарности с белорусами и отметил, что специально надел красный галстук и белую рубашку в цвета флага страны.

Также актер призвал распространять хэштег #standwithbelarus в соцсетях.

Фрай обратился к правительству Великобритании с просьбой немедленно ввести санкции против тех, кто ответственен за применение насилия против участников протестов.

Breaking into my twitter holiday for an important reason .... #standwithbelarus pic.twitter.com/bJNdiZfeHh - Stephen Fry (@stephenfry) August 20, 2020

Напомним, 10 августа в Беларуси на баррикадах погиб первый протестующий. Позже было установлено, что погибший - 34-летний Александр Тарайковский. Правоохранители заявили, что его убил взрыв гранаты, которую он пытался швырнуть в сторону силовиков, однако журналисты в ходе расследования установили, что Тарайковский погиб от выстрела со стороны силовиков.

14 августа семье задержанного во время протестов в белорусском Гомеле 25-летнего Александра Вихря заявили, что парень умер от передозировки наркотиками. Предварительно установлено , что вечером 9 августа Александр Вихрь был задержан сотрудниками милиции за активное участие в "несанкционированном массовом мероприятии". Постановлением суда он был привлечен к административной ответственности в виде ареста сроком на 10 суток.

18 августа министерство внутренних дел Республики Беларусь официально подтвердило смерть 19-летнего протестующего на акции, которая состоялась в воскресенье, 16 августа

18 августа в белорусском Вовковиске нашли мертвым члена избиркома, который отказался подписывать протокол выборов - 29-летнего Константина Шишмакова. На следующей неделе после выборов, которые состоялись 9 августа, Шишмаков был в отпуске, а 15 августа ушел на работу. В конце того же дня он позвонил жене, чтобы сказать: "Я больше не собираюсь здесь работать, я иду домой". И исчез. Спасатели нашли его тело в реке Неман.

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