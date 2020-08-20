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Espreso.tvОбщество"Слуга народа" представила кандидата в мэры Запорожья

"Слуга народа" представила кандидата в мэры Запорожья

Партия "Слуга народа" выдвинула кандидатом в мэры Запорожья Виталия Тишечко

Об этом сообщил Telegram партии.

Он депутат городского совета Запорожья и с 11 августа занимает должность заместителя председателя Запорожской ОГА, а до того был топ-менеджером "Мотор Сичи"

"Надо создать условия, чтобы Запорожье превратилось в самый лучший город в Украине. Надо создавать рабочие места, инвестировать в предприятия, чтобы молодежь не уезжала за границу", - сказал он во время презентации стратегии развития.

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