"Слуга народа" представила кандидата в мэры Запорожья
20 августа, 2020, 13:18
Партия "Слуга народа" выдвинула кандидатом в мэры Запорожья Виталия Тишечко
Об этом сообщил Telegram партии.
Он депутат городского совета Запорожья и с 11 августа занимает должность заместителя председателя Запорожской ОГА, а до того был топ-менеджером "Мотор Сичи"
"Надо создать условия, чтобы Запорожье превратилось в самый лучший город в Украине. Надо создавать рабочие места, инвестировать в предприятия, чтобы молодежь не уезжала за границу", - сказал он во время презентации стратегии развития.
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